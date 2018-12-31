صراعات الحوثيين.. إصابة قيادي ومقتل شقيقه في حجة

أصيب قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية، وقتل شقيقه، اليوم الاثنين، جراء تعرضهما لإطلاق نار في مديرية مبين وسط محافظة #حجة شمال غربي البلاد، في إطار الصراع المتنامي بين أجنحة الميليشيات.

وذكرت مصادر محلية أن وكيل محافظة حجة المعيّن من قِبل الحوثيين والقيادي البارز في صفوفها، طه الحمزي، أُصيب بجراح بالغة، وقُتل شقيقه إثر إطلاق النار عليهما في مديرية مبين وسط المحافظة.

وأوضحت أن إطلاق النار جرى من قِبل مسلحين حوثيين آخرين في المديرية الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وذلك في سياق الصراع الذي حدث مؤخراً بين جماعة الحوثيين، فيما يتعلق بتقاسم الموارد المالية وتمويل الحرب.

وأفادت المصادر أن محافظة حجة شهدت خلال الأيام الأخيرة تصفيات داخلية وانقسامات بين #الحوثيين، زاد من حدتها الخلافات حول الموارد المالية والتراجع بشكل ملحوظ لعملية تحشيد المقاتلين.