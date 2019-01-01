اليمن.. 88 سفينة إغاثة منعها الحوثيون عن أهل الحديدة

كشفت اللجنة العليا للإغاثة، الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران احتجزت أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية، ومنعتها من الدخول إلى ميناءي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوضحت اللجنة أن الميليشيات احتجزت هذا الكم من السفن ومنعتها من الدخول إلى ميناء الحديدة والصليف خلال الفترة من مايو 2015 إلى ديسمبر 2018، منها 34 سفينةً تلفت حمولتها بعد أن احتجزتها الميليشيات لأكثر من 6 أشهر.

واستهدفت الميليشيات، بحسب اللجنة العليا للإغاثة، 7 سفن إغاثية وتجارية ونفطية بالقصف المباشر في البحر الأحمر، توزعت تلك السفن على كلٍ من السعودية 4 سفن، والإمارات 2، وتركيا سفينة واحدة.

نهب 697 شاحنة

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كما احتجزت ونهبت 697 شاحنة إغاثية في كلٍ من الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار، وكان آخرها احتجاز شاحنة تزن 32 طنا في ميناء الحديدة كانت متجهة إلى صنعاء يوم 29 ديسمبر 2018.

يذكر أن بعض تلك الشاحنات المنهوبة كانت تحمل أدوية خاصة بوباء الكوليرا ولقاحات الأطفال.

احتجاز 51 ألف طن من القمح

واحتجزت ميليشيات الحوثي خلال أكتوبر 2018، 51 ألف طن من القمح المقدم عن طريق برنامج الأغذية العالمي الذي يكفي لأكثر من 3 ملايين و700 ألف شخص لأكثر من 4 أشهر.

إلى ذلك، ذكرت اللجنة العليا للإغاثة أن آخر أربع سفن إغاثية ونفطية احتجزتها الميليشيات الحوثية في ميناء الحديدة والصليف، هي السفينة ( DISTYA PUSHTI ) والسفينة (RINA ) والسفينة (SINCERO) والسفينة (CARPE DIEM-2) في سبتمبر الماضي، مشيرةً إلى أن إجمالي حمولة تلك السفن هي 25050 طنا من المواد الغذائية والدقيق والسكر، و9025 طنا من البنزين، و25980 طنا من الديزل.

وقامت ميليشيات الحوثي بقصف وتفجير 4 شاحنات إغاثية في مأرب مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كانت في طريقها للمستحقين في محافظة البيضاء، كما قامت بإحراق مخازن برنامج الأغذية العالمي، وأتلفت أكثر من 4000 طن من القمح من محتويات المخازن بمدينة الحديدة، إضافة إلى قيامها باقتحام مخازن البرنامج أربع مرات في أكثر من موقع بالمحافظة، واستخدمت بعض المباني المحاذية للمخازن ثكنات عسكرية.

كما ارتكبت ميليشيات الحوثي العديد من الانتهاكات بحق العاملين في الإغاثة، بالإضافة إلى المنشآت والمخازن الخاصة بالعمل الإغاثي، ومن ذلك أكثر من 185 انتهاكًا في محافظة الحديدة وحدها، حيث قتلت الميليشيات اثنين من سائقي شاحنات الإغاثة، واختطفت أكثر من 25 موظفًا، واحتجزت السفن الإغاثية، وأحرقت مخازن برنامج الأغذية العالمي، واقتحمت مكاتب المنظمات الدولية ومخازنها.