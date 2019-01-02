التحالف: 19 انتهاكاً حوثياً في الحديدة خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أن الميليشيات الحوثية ارتكبت 19 انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار في #الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف أن الخروقات وقعت في مناطق التحيتا، وحيس، والفازه، والجبلية، والجاح.

إلى ذلك، اتهمت الحكومة اليمنية والسعودية والإمارات في خطاب موجه إلى مجلس الأمن الدولي، الحوثيين بعدم الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة، الذي تم التوصل إليه في مشاورات السويد.

وقال ممثلو الدول الثلاث في الأمم المتحدة إن الميلشيات الحوثية شنت هجمات بما في ذلك إطلاق نيران القناصة وصواريخ بالستية متوسطة المدى في الحديدة حتى بعد الموافقة على الهدنة.

كما أشار الخطاب أيضاً إلى إقامة الميلشيات للحواجز وحفر الخنادق في المدينة المطلة على البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، أكد التحالف إصدار 10 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، تحمل مواد غذائية ونفطية. وأشار إلى وجود 4 سفن تنتظر دخول ميناء الحديدة منذ 12 يوماً.

احتجاز سف

وكانت اللجنة العليا للإغاثة قد كشفت الثلاثاء أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران احتجزت أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية، ومنعتها من الدخول إلى ميناءي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وأوضحت اللجنة أن الميليشيات احتجزت هذا الكم من السفن ومنعتها من الدخول إلى ميناء الحديدة والصليف خلال الفترة من مايو 2015 إلى ديسمبر 2018، منها 34 سفينةً تلفت حمولتها بعد أن احتجزتها الميليشيات لأكثر من 6 أشهر.

واستهدفت الميليشيات، بحسب اللجنة العليا للإغاثة، 7 سفن إغاثية وتجارية ونفطية بالقصف المباشر في البحر الأحمر، توزعت تلك السفن على كلٍ من السعودية 4 سفن، والإمارات 2، وتركيا سفينة واحدة.

كما احتجزت ونهبت 697 شاحنة إغاثية في كلٍ من الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار، وكان آخرها احتجاز شاحنة تزن 32 طناً في ميناء الحديدة كانت متجهة إلى صنعاء يوم 29 ديسمبر 2018.