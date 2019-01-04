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اليمن: الضغط لإنهاء العمليات لن ينهي المأساة الإنسانية

المصدر: دبي - قناة العربية
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
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قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن الضغوط على الحكومة اليمنية والتحالف لوقف العمليات العسكرية لن ينهي المأساة الإنسانية في اليمن بشكل جذري.

وأضاف أنه يجب دعم الحكومة لحسم المعركة واستعادة مؤسسات الدولة والقيام بواجباتها تجاه المواطنين في كافة المحافظات.

ونوّه الإرياني في تغريدة على "تويتر" إلى أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإغاثية تخطئ عند تقييمها المأساة الإنسانية في اليمن باعتبارها كارثية، دون التوقف أمام السبب في تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

وأضاف أن تلك الأوضاع أتت كنتيجة حتمية للممارسات التدميرية التي أنتجتها الميليشيات الحوثية ودائماً، بحسب قول الإرياني.

كلمات دالّة

#تحالف دعم الشرعية, #ميليشيا الحوثي, #الشرعية اليمنية, #اليمن

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