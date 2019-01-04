اليمن: الضغط لإنهاء العمليات لن ينهي المأساة الإنسانية

٢-إنهاء المأساة الإنسانية في اليمن بشكل جذري لن يتأتى بالضغوط على الحكومة والتحالف لوقف العمليات العسكرية وتقديم الإمدادات الغذائية التي تنهبها #المليشيا_الحوثية_الايرانية،بل عبر دعم الحكومة لحسم المعركة واستعادة مؤسسات الدولة والقيام بواجباتها تجاه المواطنين في كافة المحافظات — معمر الإرياني (@ERYANIM) ٣ يناير ٢٠١٩

قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن الضغوط على الحكومة اليمنية والتحالف لوقف العمليات العسكرية لن ينهي المأساة الإنسانية في اليمن بشكل جذري.

وأضاف أنه يجب دعم الحكومة لحسم المعركة واستعادة مؤسسات الدولة والقيام بواجباتها تجاه المواطنين في كافة المحافظات.

ونوّه الإرياني في تغريدة على "تويتر" إلى أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإغاثية تخطئ عند تقييمها المأساة الإنسانية في اليمن باعتبارها كارثية، دون التوقف أمام السبب في تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

وأضاف أن تلك الأوضاع أتت كنتيجة حتمية للممارسات التدميرية التي أنتجتها الميليشيات الحوثية ودائماً، بحسب قول الإرياني.