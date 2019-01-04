انتهاكات الحوثي تتكرر.. وغريفثس إلى الرياض وصنعاء

في الوقت الذي تستمر فيه ميليشيات الحوثي بخرق وقف إطلاق النار في الحديدة، بحيث وصل عدد الانتهاكات إلى 20 خلال 24 ساعة بحسب ما أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، يجري مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، جولة محادثات جديدة مع الحوثيين والحكومة اليمنية في الأيام المقبلة.

ويتوقع أن يغادر مارتن غريفثس إلى صنعاء السبت، لإجراء محادثات مع قادة الحوثيين، ومع رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، كما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق.

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ثم يتوجه إلى #الرياض للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين.

وتأمل الأمم المتحدة في جمع الطرفين في وقت لاحق هذا الشهر، مع احتمال أن يتم ذلك في الكويت، لمتابعة التقدم الذي أحرز خلال محادثات السويد في ديسمبر كما قال دبلوماسيون.

يذكر أن الحكومة اليمنية كانت وجهت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، اتهمت فيها ميليشيات الحوثي بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار في الحديدة.