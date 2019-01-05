قصف حوثي للمدنيين بتعز..مقتل امرأة وطفل وإصابة 18 آخرين

قُتلت امرأة وطفلها وأصيب 18 مدنياً مساء السبت إثر قصف مدفعي لميليشيات الحوثي الانقلابية على حي سكني في #تعز، جنوب غرب اليمن.

موضوع يهمك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 17 انتهاكاً لإطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية... منذ بدء الهدنة بالحديدة.. 374 خرقا حوثيا قتلت 31 شخصاً اليمن

وقال مصدر محلي إن الميليشيا الحوثية قصفت بقذائف المدفعية حارة 7 يوليو شمال مدينة تعز، من مواقع تمركزها في شارع الخمسين.

وأسفر القصف عن مقتل امرأة تدعى أشواق أحمد قائد النمر وطفلها حسام سعيد قاسم (12 عاماً) وإصابة 18 مدنياً، من بينهم أطفال ونساء، أغلبهم جروحهم خطيرة، ونقلوا إلى المستشفيات.

وتستهدف ميليشيا الحوثي بشكل متكرر الأحياء السكنية في ضواحي تعز بالقصف المدفعي أو بالقنص المستمر من مواقعها المحيطة بالمدينة.