مقتل 20 عنصراً حوثياً في جبهات مديرية باقم في صعدة

قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي وجرح آخرون، اليوم السبت، بنيران الجيش الوطني في عدة جبهات بمديرية #باقم شمالي غرب محافظة #صعدة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للجيش الوطني إن ما لا يقل عن 20 عنصراً من ميليشيا #الحوثي قتلوا وجرح آخرون، بنيران الجيش الوطني في معارك على الخط الدولي الرابط بين مركز مديرية باقم ومنفذ علب الدولي.

وأضاف المصدر أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني اليمني انتزعت عددا من الألغام والعبوات الناسفة كانت مليشيا الحوثي قد زرعتها على جوانب الخط الدولي والخطوط المؤدية إليه.

الى ذلك أفشل الجيش الوطني محاولة تسلل للمليشيا الحوثية إلى بعض المباني الحكومية في مركز مديرية باقم، وكانت تحمل ألغاماً وعبوات ناسفة.

وأكد مصدر عسكري في جبهة الشامية، مصرع القيادي في ميليشيا الحوثي إسماعيل محمد عبدالقدوس الوزير واثنين من مرافقيه، بنيران الجيش الوطني شمالي غرب صعدة.