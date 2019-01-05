منذ بدء الهدنة بالحديدة.. 374 خرقا حوثيا قتلت 31 شخصاً

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 17 انتهاكاً لإطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية في الحديدة.

وتركّزت الانتهاكات الحوثية على مناطق التحيتا وحيس والفازه والجبلية والجاح ومجيليس.

وقد وصلت خروقات ميليشيات الحوثي في محافظة #الحديدة منذ إعلان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى يوم أمس الجمعة 4 يناير/كانون الثاني الحالي إلى 374 خرقاً، تسببت في خسائر وانتهاكات جسيمة أدت إلى مقتل 31 شخصاً وإصابة 256 آخرين.

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ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء عن مركز العمليات المتقدم لمحور الحديدة قوله إن مواقع الخروقات التي نفذتها ميليشيا الحوثي ورصدتها خلية التنسيق بالمركز، توزعت بين قرى الدريهمي والجبلية وحيس وتحيتا والفازة والقرية الساحلية ومدينة الحديدة نفسها.

واستخدمت الميليشيات الحوثية في تنفيذ خروقاتها هذه أسلحة متنوعة، توزعت بين القناصات والهاونات و الـ"آر. بي. جي" والـ"دوشكا"، إضافةً إلى صاروخين من نوع "بدر".