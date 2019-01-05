هدوء حذر في الحديدة.. وكاميرت إلى صنعاء

قالت مصادر في لجنة التنسيق الثلاثية لإعادة الانتشار في الحديدة، إن رئيس اللجنة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت توجه إلى صنعاء للقاء قيادات ميليشيات الحوثي.



وفيما يسود الهدوء الحذر جبهات مدينة الحديدة، تشهد عدد من المديريات في التخوم الجنوبية تواصلاً لخروق الميليشيات الحوثية.

وأشارت مصادر إلى أن الميليشيات شنت قصفاً متقطعاً بقذائف المدفعية والهاون على الأحياء السكنية ومواقع الجيش في مديريات حيس والتحيتا.

وناشد سكان مديرية حيس المبعوث الأممي والأمم المتحدة لحمايتهم من قصف الميليشيات.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أن 14 خرقاً لإطلاق النار من طرف الحوثي حصلت خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف، الجمعة، أن الخروقات الحوثية كانت في مناطق التحيتا وحيس والفازة والجبلية والجاح والحيمة.