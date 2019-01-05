وفاة طبيب أجنبي في سجن الحوثيين بعد 4 أيام من اختطافه

توفي طبيب أوزبكي الجنسية في أحد السجون التابعة للحوثيين بمحافظة إب، حسب ما قال مصدر طبي.

وذكر المصدر أن طبيب العظام الأوزبكي عزام (55 عاماً) توفي في سجن تابع للحوثيين في مديرية يريم شمالي محافظة إب، وإن ملابسات وظروف وفاته لا تزال غامضة.

وكان #الحوثيون قد خطفوا الطبيب، الثلاثاء الماضي، مع #طبيب_طاجيكي وشخص يمني إثر اقتحام سكنهم المجاور لمركز ساري الطبي بمدينة #يريم، أثناء احتفال الأخيرين برأس السنة الميلادية.

ورجح المصدر أن يكون الطبيب قد تعرّض لعمليات #تعذيب نفسية وجسدية من قِبل الحوثيين.

ونشرت وسائل إعلام حوثية، الخميس الماضي خبراً، يقول إن مسلحي الجماعة خطفوا الطبيب ورفاقه بتهمة أنهم كانوا يعملون في معمل لتصنيع الخمور.