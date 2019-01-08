الجيش اليمني يطهر صعدة من الألغام والعبوات الناسفة

استكملت قوات الجيش الوطني تطهير مدرستي الوفاء الأساسية للبنات والشافعي للبنين، وبعض المباني المجاورة لهما وسط مركز مديرية باقم بمحافظة #صعدة من الألغام والعبوات الناسفة.

واستطاع #الجيش_اليمني الوصول إلى هذه المنشآت لأول مرة منذ سيطرة ميليشيات الحوثي عليها.

وبدأت قوات الجيش في استكمال نزع الألغام من بقية المواقع المحررة في مديرية باقم ومحيطها.

ومن شأن ذلك أن يساعد على عودة المواطنين إلى منازلهم، وعودة الحياة إلى طبيعتها في تلك المناطق والقرى.

وفي محافظة الضالع، استكملت قوات الجيش الوطني، تحرير تباب حصمي، بعد مواجهات مع الميليشيا الحوثية الانقلابية.

وأسفرت المعارك عن مقتل 15 عنصرا حوثياً وإصابة آخرين.

كما تمكنت قوات الجيش من السيطرة ناريا على جبال "المحرابة"، وجبل "المهلاله" وعدد من القرى.

وبدأت الفرق الهندسية للجيش بتطهير المناطق المحررة، من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات، قبل فرارها.