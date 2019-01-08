فيديو.. مخزن أسلحة وسط البيوت ومسلحون حوثيون داخل مدرسة

نشرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن فيديو يوثق بعضاً من انتهاكات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، خاصةً في ما يتصل باستخدام الأماكن السكنية والمدنيين لأغراض عسكرية.

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ويتضمن الفيديو أولاً لقطات جوية لمستودع أسلحة في مديرية رازح بمحافظة صعدة. ويظهر الفيديو مسلحين قرب شاحنة يحملونها، ويبدو بوضوح أنها وسط منطقة سكنية مكتظة بالبيوت.

وتستخدم ميليشيا الحوثي المناطق الآهلة بالسكان، لأغراض عسكرية. وفي هذا السياق، يظهر الفيديو أيضاً أطفالاً برفقة مقاتلين حوثيين في مدرسة "بقعة بني صفوان" في الحجلة قرب صنعاء.