التحالف: 3 سفن لا تزال تنتظر دخول ميناء الحديدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، عن إصدار 24 تصريحاً لسفن متوجهة للموانئ اليمنية.

كما لفت التحالف إلى أن السفن المتوجهة لميناء الحديدة والصليف تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية، مؤكداً أن 3 سفن لا تزال تنتظر الدخول لميناء الحديدة منذ 18 يوماً.

كذلك أشار إلى إصدار 19 تصريحاً جوياً وتصريحين بريين و105 تصاريح لحماية القوافل، مبيناً أن إجمالي التصاريح وصل إلى 150 خلال 3 أيام.

وقبيل تقديم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، إفادته الأربعاء أمام مجلس الأمن، حول الوضع في اليمن، طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من مجلس الأمن الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقباً في مدينة وميناء الحديدة في اليمن لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات طرفي النزاع.

وبعد محادثات في السويد على مدى أسبوع الشهر الماضي، برعاية الأمم المتحدة، توصلت ميليشيات الحوثي، المتحالفة مع إيران، والحكومة اليمنية إلى اتفاق بشأن الحديدة التي تمثل نقطة دخول معظم السلع التجارية وإمدادات المساعدات إلى اليمن وشريان حياة لملايين اليمنيين.

وسيكون على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة اتخاذ إجراء بشأن طلب غوتيريس بحلول 20 كانون الثاني/يناير الحالي تقريباً، والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوماً لفريق مراقبة مبدئي قاده الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، يشمل عدداً من الأشخاص غير المسلحين.