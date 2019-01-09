ترهيب القضاة.. عناصر حوثية تعتدي على قاض في صنعاء

هدد نادي قضاة صنعاء، الثلاثاء، بالتصعيد في المحاكم ونيابة الأمانة بعد تعليق أعماله، على ذمة الاعتداء على وكيل نيابة الأمن والبحث الجنائي بأمانة العاصمة، من قبل أحد القيادات الحوثية.

وقال نادي القضاء، في بيان رسمي، إنه وقف على حادثة الاعتداء على القاضي نبيل الجنيد أثناء تأديته لوظيفته، من قبل كل من سلطان صالح زابن وحسن محمد بتران بتوجيه من القيادي الحوثي المدعو أحمد الحامس الملقب (أبو حمزة) وعصابته المسلحة.

وأضاف البيان أن المدعو أبو حمزة وعصابته المسلحة اقتحموا مكتب وكيل النيابة عنوة وبقوة السلاح وأخذ أحد الموقوفين من أمامه قبل استكمال سماع أقواله بقصد منع وكيل النيابة من التحقيق معه.

كما أكد أن حوادث عدة تكررت من قبل أفراد ميليشيات الحوثي مع موقوفين آخرين وقيامهم بإهانة القضاء والتلفظ بما يسيء لهيبته، وكذا عرقلة سير العمل القضائي وتعطيل عمل النيابة في التفتيش على السجون مع تقاعس وزارة الداخلية عن توقيفهم عن العمل واتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم.