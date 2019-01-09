خالد بن سلمان: رغم حرق الحوثي للأغذية سنستمر بدعم اليمن

قال الأمير خالد بن سلمان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، إنه رغم قيام الحوثي بحرق المواد الغذائية سيستمر التحالف بدعم اليمن.

وكتب الأمير خالد على تويتر إنه "رغم قيام الحوثيين بإحراق المواد الغذائية واستخدام سياسة التجويع في عدوانهم على الشعب اليمني الأبّي، سيستمر التحالف بقيادة المملكة في دعم أشقائنا في اليمن بكل ما يحتاجونه حتى تخليصهم من قبضة الميليشيا الإيرانية الإرهابية وعودة اليمن إلى حضن العروبة".

من جهته، قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، إن المدنيين في الحديدة باتوا أكثر أمناً بعد اتفاق وقف إطلاق النار، مشدداً على أنه يجب احترام القانون الدولي في كل أنحاء اليمن وفي كل الأوقات.

وحذر لوكوك من أن 10 ملايين يمني على شفير المجاعة، ونصف المنشآت الصحية متوقفة، مؤكداً: "نعمل لاعتماد خطوات لتحسين آليات توزيع المساعدات في اليمن".

وأضاف: "الحوثيون أعاقوا وصول مساعدات إنسانية إلى مناطق سيطرة الشرعية. ونحن نسعى لحماية ضحايا العنف الجسدي في اليمن ومساعدتهم".