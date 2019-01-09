مقتل 15 حوثيا بانفجار باليستي أثناء محاولة إطلاقه بصعدة

لقي نحو 15 عنصراً من #ميليشيات_الحوثي مصرعهم بانفجار #صاروخ_باليستي أثناء عملية إطلاق فاشلة بمنطقة آل الطيار بمديرية مجز بمحافظة #صعدة الحدودية أقصى شمالي #اليمن .

وأفادت مصادر العربية أن عناصر الميليشيات وبينهم خبراء إطلاق صواريخ كانوا يستعدون لإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الأراضي #السعودية لكنه انفجر فيهم عند ساعات الصباح الأولى.

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قد نشرت في وقت سابق فيديو يوثق بعضاً من انتهاكات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، خاصةً في ما يتصل باستخدام الأماكن السكنية والمدنيين لأغراض عسكرية.

ويتضمن الفيديو أولاً لقطات جوية لمستودع أسلحة في مديرية رازح بمحافظة صعدة. ويظهر الفيديو مسلحين قرب شاحنة يحملونها، ويبدو بوضوح أنها وسط منطقة سكنية مكتظة بالبيوت.

وتستخدم ميليشيا الحوثي المناطق الآهلة بالسكان، لأغراض عسكرية. وفي هذا السياق، يظهر الفيديو أيضاً أطفالاً برفقة مقاتلين حوثيين في مدرسة "بقعة بني صفوان" في الحجلة قرب صنعاء.