منظمات يمنية ترحب بنية "الغذاء العالمي" وقف نهب الحوثي

طالب عدد من منظمات المجتمع المدني اليمنية #برنامج_الغذاء_العالمي التابع للأمم المتحدة بالإفصاح عن كافة مظاهر الفساد في برامجه وتدخلاته الإنسانية، التي تعرقل تقديم استجابة إنسانية فعالة وسريعة.

ورحبت 36 منظمة يمنية في بيان مشترك صادر عنها، بإعلان برنامج الغذاء العالمي عن نيته إيقاف جزء من برامجه الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة #الحوثيين بعد اكتشاف تلاعب وسرقة الحوثيين لها.

واعتبر البيان صمت البرنامج عن الكثير من مظاهر الفساد في تدخلاته وبرامجه الإنسانية حتى الآن تواطؤاً مع السلطات لنهب الغذاء من أفواه الجياع في اليمن خاصة، مرحباً بإعلان البرنامج نهب الحوثيين لأكثر من 60% من المساعدات الإغاثية.

ودعا البيان كافة الجهات والمنظمات المنفذة للعمليات الإنسانية أن يتبعوا نهجا تشاركيا مع منظمات المجتمع المدني اليمنية والتوقف عن ممارسة سياسة العزل وحصر العمل الإنساني بعدد معين من المنظمات.

وأكد البيان أن المنظمات الدولية غير الحكومية تعزل السواد الأعظم من المنظمات المحلية وتحصر عملها مع ما يقارب من 100 منظمة محلية من أصل ما يفوق عن 12 ألف منظمة وجمعية محلية مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتضع مجموعة من الشروط التعجيزية أمام المنظمات المحلية الراغبة بالمشاركة في تنفيذ الاستجابة الإنسانية.

وقال البيان: برغم أننا نشجع خطوة برنامج الغذاء العالمي إلا أننا نشدد على باقي المنظمات والجهات المنفذة للعمليات الإنسانية في اليمن بضرورة اتباع نهج شفاف ونزيه ومسؤول أمام الشعب اليمني، وتجسيد ذلك من خلال الإفصاح بشكل دوري وشهري لعامة الشعب عن كافة العمليات المالية واللوجستية المتعلقة بتنفيذ العمليات الإنسانية، تفاديا لتحول تلك المساعدات إلى تغذية الصراع أو ذهابها إلى جيوب الفاسدين بدلا من أفواه الفقراء والمحتاجين.

واستغرب البيان النهج المتبع من قبل المنظمات الدولية غير الحكومية حيث انتشرت الأوبئة كالكوليرا والديفتيريا واتسعت رقعة شبح المجاعة لتشمل 20 مليون شخص جلهم من النساء والأطفال بالرغم من أن حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن في تزايد مستمر حيث قفزت من 750 ألف دولار عام 2015 إلى 4.03 مليار دولار حتى ديسمبر 2018.