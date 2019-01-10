الإرياني: الهجوم على قاعدة العند يثبت رفض الحوثي للسلام

اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الخميس، أن الهجوم على قاعدة العند شمال محافظة لحج يثبت رفض الحوثيين للسلام.

كما شددت الحكومة اليمنية على أن الهجوم يثبت أن الحوثيين جماعة إرهابية، مستغربة نستغرب عدم تدخل المجتمع الدولي لوقف إرهاب هذه الميليشيات.

قتل 6 عناصر من الجيش اليمني وجرح 20 آخرون، بينهم قادة عسكريين، الخميس، بانفجار طائرة مسيرة إيرانية الصنع خلال عرض عسكري في قاعدة العند شمال محافظة لحج.

ومن بين المصابين نائب رئيس هيئة الأركان العامة، ومحافظ لحج، ورئيس شعبة الاستخبارات، والناطق الرسمي باسم المنطقة الرابعة.

من جانبه، أفاد مراسل الحدث بأنه تم نقل القيادات العسكرية والجنود المصابين إلى مستشفايات عدن وأن عدداً من المصابين في حالة حرجة نتيجة الانفجار بمنصة العرض.

يذكر أن قاعدة العند العسكرية هي إحدى القواعد الجوية العسكرية التاريخية التي أسسها البريطانيون في اليمن، وتقع شمال مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، وتبعد عن مدينة عدن مسافة 60 كيلومتراً.