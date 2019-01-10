قتلى وجرحى من الجيش اليمني بـ"درون" حوثية

قتل 6 عناصر من الجيش اليمني وجرح 20 آخرون، بينهم قادة عسكريين، الخميس، بانفجار طائرة مسيرة إيرانية الصنع خلال عرض عسكري في قاعدة العند شمال محافظة لحج.

ومن بين المصابين نائب رئيس هيئة الأركان العامة، ومحافظ لحج، ورئيس شعبة الاستخبارات، والناطق الرسمي باسم المنطقة الرابعة.

من جانبه، أفاد مراسل الحدث بأنه تم نقل القيادات العسكرية والجنود المصابين إلى مستشفايات عدن وأن عدداً من المصابين في حالة حرجة نتيجة الانفجار بمنصة العرض.

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يذكر أن قاعدة العند العسكرية هي إحدى القواعد الجوية العسكرية التاريخية التي أسسها البريطانيون في اليمن، وتقع شمال مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، وتبعد عن مدينة عدن مسافة 60 كيلومتراً.

وكانت العند من أهم القواعد العسكرية البريطانية في المنطقة حتى نهاية ستينيات القرن الماضي. كما استفاد منها الاتحاد السوفياتي خلال فترة الحرب الباردة.

واستخدمها الأميركيون أيضاً كنقطة مراقبة وانطلاق للطائرات من دون طيار لتعقب عناصر القاعدة.