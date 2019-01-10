حكومة اليمن.. إيران تتمرد على القرارات الأممية

قالت #الحكومة_اليمنية الشرعية، الخميس، إن تصعيد #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، باستهداف قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، وتكرار انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة، والتنصل عن تطبيق ما تم الاتفاق عليه في السويد برعاية الأمم المتحدة، "رسائل تحدٍّ سافرة للمجتمع الدولي وقراراته الملزمة، ومؤشر واضح على رفضها الصريح لجهود السلام، والمضي في تنفيذ أجندة داعميها في طهران".

وأكد مجلس الوزراء اليمني في بيان صحافي، أن تزامن تكثيف إطلاق الطائرات الإيرانية المسيرة والمفخخة منذ اتفاق السويد عمل "مخطط وممنهج" يهدف إلى إفشال جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن"، وتشير بوضوح إلى تورط طهران في توجيه أفعال الحوثيين بما يخدم مصالحها.

وشدد على أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، أمام محك واختبار حقيقي لجديتهم وقدرتهم على وقف هذا التعنت الحوثي ومن يقفون وراءه، وذلك باتخاذ أفعال جادة وليس إدانات كلامية أو تلميحات تهدئة يجري تفسيرها بشكل خاطئ من قبل الميليشيات الانقلابية.

كما أكد أن الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها لن تقف مكتوفة الأيدي في حالة استمرار هذا التمادي والمساعي الحوثية لإطالة أمد الحرب.

واستنكر مجلس الوزراء اليمني، تمرد #إيران على القرارات الأممية الملزمة واستمرارها في انتهاك حظر تسليح الحوثيين وتزويدهم بالطائرات المسيرة وتهريب الصواريخ والأسلحة إليهم، وقال إنها "لن تتوقف ما لم يتم ردعها بقوة وحزم من قبل المجتمع الدولي".

وكرر مطالبته بموقف حازم في وجه المخطط الإيراني التوسعي في المنطقة، لافتا إلى أن التعويل على جنوح ميليشيات الحوثي ومن يقف وراءها للسلم "رهان خادع ومضلل".