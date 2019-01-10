صنعاء.. الحوثي يهدد عائلة سياسي مختطف بطردها من بيتها

أبلغ وفد الحكومة اليمنية الشرعية الذي شارك في مشاورات السويد، اليوم الخميس، الأمم المتحدة احتجاجه على تهديدات ميليشيات الحوثي الانقلابية لأسرة محمد قحطان السياسي المختطف في سجونها منذ أربع سنوات، بالاستيلاء على منزلهم بالعاصمة صنعاء.

وقال مسؤول ملف الأسرى في الوفد، هادي هيج: "أبلغت احتجاجي لنائب المبعوث الأممي معين شريم حول تهديد الحوثيين لأسرة المناضل ورجل السلام قحطان بإخراجهم من منزلهم بأي حُجةٍ من الحجج أو لأي سببٍ كان".

وأشار هيج في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" إلى أن ما قامت به جماعة الحوثي "يُخل باتفاقية ستوكهولم بشأن الأسرى".

وأضاف أن المسؤول الأممي وعد بالتواصل مع الحوثيين بنفسه وسيكلف مكتب الأمم المتحدة في صنعاء للمتابعة والرد على الحكومة الشرعية.

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وهددت ميليشيات الحوثي، الأربعاء، أسرة السياسي المختطف في سجونهم محمد قحطان، وطالبوها بالخروج من منزلهم في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتهم منذ سبتمبر/أيلول 2014، وكتب مسلحو الميليشيات على جدران المنزل: "محجوز من النيابة الجزائية المتخصصة".

وقال عبد الرحمن نجل السياسي المختطف محمد قحطان: "طقم حوثي بمسلحيه يهددون بأخذ المنزل عنوة وإخراج من فيه. أسرة قحطان بمن فيهم أطفال هم من يسكنون البيت. إنه خزي وعار يمارسه هؤلاء.. نقول لهم: لن نخرج".

ويأتي ذلك قبل أيام فقط من الموعد المقرر أن يتم فيه الإفراج عن جميع الأسرى والمدنيين المختطفين والمخفيين قسراً لدى كل الأطراف اليمنية، حسب اتفاق السويد الذي رعته الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

واعتبرت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية السابقة، حورية مشهور، تهديدات الميليشيات الحوثية لأسرة قحطان بمثابة "تحد صارخ للجميع"، ورسالة موجهة للأمم المتحدة بعدول الميليشيات عن اتفاق السويد، وطالبت برد فعل من الأمم المتحدة تجاه هذه التهديدات.