غريفثس "قلق" من تصعيد الحوثي.. ويدعو لضبط النفس

أعرب المبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفثس، عن قلقه من "تصعيد العنف" الذي حصل الخميس.

وحث غريفثس "كل أطراف الصراع على ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن المزيد من التصعيد".

وناشد المبعوث الخاص "أطراف الصراع العمل على خلق مناخ موات للحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات السويد وعن استئناف عملية السلام اليمنية".

وقالت الحكومة اليمنية، الخميس، إن تصعيد ميليشيات الحوثي الانقلابية، باستهداف قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، وتكرار انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة، والتنصل عن تطبيق ما تم الاتفاق عليه في السويد برعاية الأمم المتحدة، "رسائل تحدٍّ سافرة للمجتمع الدولي وقراراته الملزمة، ومؤشر واضح على رفضها الصريح لجهود السلام، والمضي في تنفيذ أجندة داعميها في طهران".

وقتل 6 عناصر من الجيش اليمني وجرح 20 آخرون، بينهم قادة عسكريون، الخميس، بانفجار طائرة مسيرة إيرانية الصنع خلال عرض عسكري في قاعدة العند شمال محافظة لحج.

ومن بين المصابين نائب رئيس هيئة الأركان العامة، ومحافظ لحج، ورئيس شعبة الاستخبارات، والناطق الرسمي باسم المنطقة الرابعة.