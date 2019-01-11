الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في معقل الحوثي

أعلن الجيش اليمني، الخميس، السيطرة على عدد من المواقع في مناطق القذاميل التابعة لمديرية الحشوة بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثي، بأقصى شمال البلاد.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن قائد اللواء التاسع حرس حدود العميد محمد العملسي، أن تحرير هذه المواقع جاء عقب توغل قوات الجيش الوطني أكثر من 5 كلم في معركة السد في هضبة برط العنان.

وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين.

وأضاف العميد العملسي أن المعارك مستمرة منذ يومين، في جبهة برط العنان التابعة لمحافظة الجوف، ومديرية الحشوة التابعة لمحافظة صعدة، وأن قوات الجيش الوطني تتقدم بخطى واثقة لتضييق الحصار على ميليشيات الحوثي الانقلابية.

ويضيق الخناق على الميليشيات في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة مع التقدم الميداني المستمر للجيش اليمني، بدعم من التحالف، ضمن عملية عسكرية واسعة أطلق عليها "قطع رأس الأفعى" في إشارة إلى زعيم الميليشيات، عبدالملك الحوثي.