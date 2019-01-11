الميليشيات الحوثية تختطف 5 ضباط من القوات الجوية

أفاد مصدر يمني لموقع "إرم نيوز" الإخباري باختطاف #الميليشيات_الحوثية 5 ضباط من القوات الجوية غير الموالين لها، من منازلهم بصنعاء واقتيادهم إلى جهات مجهولة.

وأضاف المصدر أن الضباط كانوا يعملون في القوات الجوية اليمنية حتى انقلاب جماعة الحوثي على السلطة عام 2014، ثم غادروا إلى منازلهم ورفضوا الانصياع لتوجيهات الميليشيات الحوثية والعودة للعمل لصالحها رغم المغريات والتهديدات المستمرة.

ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية تعتقد أنه لدى بعض الضباط الذين تم اختطافهم "معلومات عن مخازن سرية تتبع القوات الجوية لم تكتشفها الميليشيات حتى اليوم، قد يضم أحدها صواريخ مخصصة لإسقاط الطائرات المقاتلة، كانت اليمن قد اشترتها من روسيا في عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح".