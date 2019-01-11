اليمن.. انفجار يهز مصافي عدن والنار تلتهم أحد الخزانات

هز انفجار ، مساء الجمعة، شركة "مصافي عدن"، واندلع حريق ضخم في أحد الخزانات. وأفاد مراسل "العربية" في عدن، ردفان الدبيس، أن أحد خزانات النفط تعرض لإطلاق نار، وربما حدث ماس كهربائي أدى للانفجار.

كما أشار المراسل إلى وجود تضارب في المعلومات بشأن الأسباب الحقيقية للانفجار، موضحاً أن أسباب حريق أحد خزانات النفط تبدو غير واضحة.

إلى ذلك، قال مسؤول في المصفاة لوكالة فرانس برس، إن "الخزان الذي نشب فيه الحريق يحتوي على كمية قليلة تضم بقايا مشتقات نفطية، ويسعى الدفاع المدني إلى محاصرة الحريق وعدم توسعه إلى الخزانات المجاورة المليئة بالنفط والديزل الخاص بمحطات الكهرباء".

موضوع يهمك اندلع حريق كبير، مساء الجمعة، داخل أحد خزانات شركة مصافي عدن، الواقعة غرب المدينة اليمنية.ونقلت وسائل اعلام محلية عن... فيديو.. اللحظات الأولى للحريق الذي اندلع بمصفاة في عدن اليمن

ورجح المسؤول أن يكون الحريق الذي اندلع في أحد الخزانات وامتد إلى أحد الأنابيب "ناتج عن انفجار، ويرجح أنه عمل تخريبي قامت به عناصر تخريبية".

من جانبه، ذكر مصدر أمني أن قوات الأمن "منعت كل العاملين من الخروج وفتحت تحقيقا في الحادث بعد معلومات أولية تفيد أن الحريق نتيجة انفجار وعمل تخريبي".

احتواء الحريق

ولاحقاَ، أوضح المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن محمد البكري أن فرق الإطفاء التابعة لشركة #مصافي_عدن ، والدفاع المدني، تمكنت من إحتواء الحريق الذي اندلع، عند الساعة السابعة تقريباً من مساء الجمعة، في أحد خزانات الشركة.

وقال البكري، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن الحريق إندلع في أحد الخزانات الصغيرة التي كانت تحتوي على بقايا مشتقات بترولية، عقب سماع دوي إنفجار لازال مجهول المصدر.، مشيراً إلى أن عربات الإطفاء التابعة لإدارة السلامة والإطفاء في شركة مصافي عدن ومعها فرق الدفاع المدني في المحافظة هرعت للتعامل مع النيران وألسنة اللهب التي أرتفعت في السماء .

وأضاف أن فرق الإطفاء تمكنت بعد ساعة ونصف من إحتواء الحريق ومحاصرته والحد من انتشاره، وتقوم حالياً بإخماده وإطفائه، لافتاً إلى أنه سيتم عقب ذلك فتح تحقيق بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية لمعرفة أسباب الحريق.

يذكر أن المصفاة تضررت جراء المعارك خلال عام 2015، وتم استئناف العمل فيها عام 2016 بعد توقفها لأكثر من عام.

وأدى توقف العمل بالمصفاة إلى نقص حاد في المشتقات النفطية في عدن، وانقطاع في التيار الكهربائي بعد نفاد المخزون من المحطة الكهربائية.

كما يشار إلى أن هذا الحادث يأتي بعد تعرض قاعدة "العند" العسكرية لهجوم حوثي بطائرة مسيرة، الخميس، وهي إحدى القواعد الجوية العسكرية التاريخية التي أسسها البريطانيون في اليمن.

وقد عبر مارتن غريفثس، مبعوث الأمم المتحدة لليمن، إثر هجوم العند عن قلقه تجاه تصاعد العنف، وحث على ضبط النفس.