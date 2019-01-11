فيديو.. اللحظات الأولى للحريق الذي اندلع بمصفاة في عدن

اندلع حريق كبير، مساء الجمعة، داخل أحد خزانات شركة مصافي عدن، الواقعة غرب المدينة اليمنية.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن الحريق شب بعد سماع دوي انفجار قريب من المصافي في البريقة.

وتناقلت مواقع محلية فيديو يظهر نشوب الحريق، الذي لم تتضح بعد أسبابه.

وفي حين أفادت معلومات العربية بأن الحريق الذي شب في أحد خزانات النفط بمصفاة عدن ناتج عن انفجار، رجح مسؤول في المصفاة فرضية العمل التخريبي.

احتواء الحريق

إلى ذلك، أوضح المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، محمد البكري أن فرق الإطفاء التابعة لشركة #مصافي_عدن ، والدفاع المدني، تمكنت من إحتواء الحريق الذي اندلع، عند الساعة السابعة تقريباً من مساء الجمعة، في أحد خزانات الشركة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن الحريق إندلع في أحد الخزانات الصغيرة التي كانت تحتوي على بقايا مشتقات بترولية، عقب سماع دوي إنفجار لازال مجهول المصدر.، مشيراً إلى أن عربات الإطفاء التابعة لإدارة السلامة والإطفاء في شركة مصافي عدن ومعها فرق الدفاع المدني في المحافظة هرعت للتعامل مع النيران وألسنة اللهب التي أرتفعت في السماء .

وأضاف أن فرق الإطفاء تمكنت بعد ساعة ونصف من إحتواء الحريق ومحاصرته والحد من انتشاره، وتقوم حالياً بإخماده وإطفائه، لافتاً إلى أنه سيتم عقب ذلك فتح تحقيق بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية لمعرفة أسباب الحريق.