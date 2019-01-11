مقتل 4 أطفال و3 نساء بقصف حوثي في حجة

أفاد مراسل "العربية" بمقتل 4 أطفال و3 نساء، جراء قصف حوثي على قرية شليله الواقعة في مديرية حرض بمحافظة حجة اليمنية.

وأشارت مصادر لـ"العربية" أن الميليشيات الحوثية قامت بقصف ليلي على قرية شليلة، بعدد من القذائف لتسفر عن مقتل 4 من الأطفال و3 نساء وإصابة 15 آخرين.

وفي مديرية الغيل غرب محافظة الجوف، قتل طفلان وأصيب آخر، بقصف من الميليشيات الحوثية، عبر قذائف الكاتيوشا على قرية سكنية في المديرية.

وتستهدف ميليشيات الحوثي بشكل شبه يومي المناطق الآهلة بالسكان في مناطق متفرقة، خاصة التي خسرتها الفترة الماضية.