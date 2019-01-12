صعدة.. إسقاط ثالث طائرة "إيرانية" مسيرة للحوثيين

أعلن الجيش اليمني، السبت، عن إسقاط ثالث طائرة مسيرة تابعة لميليشيات #الحوثي المدعومة من إيران، في جبهة #مران غربي محافظة #صعدة، معقلهم الرئيس في أقصى شمالي البلاد.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للميليشيات الحوثية في الجبهة ذاتها.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني أنه تبين بعد فحص حطام الطائرات التي كانت تحمل متفجرات، أنها إيرانية الصنع، وكانت تستهدف مواقع الجيش في الجبهة.

وتواصل قوات الجيش الوطني، مسنودة بالتحالف العربي، تقدمها في جبهة مران (معقل زعيم الحوثيين)، وسط تراجع مستمر في صفوف الميليشيات الحوثية التي تتكبد خسائر كبيرة في العدد والعدة.

وكثفت ميليشيات الحوثي، مؤخرا، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة التي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن.

وذكر التقرير الأممي أن الطائرات المسيرة من طراز "قاصف" أو "المهاجم" متطابقة تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها الطائرة المسيرة من طراز أبابيل-T، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، الجمعة، عن تدمير مركز لتوجيه الطائرات المسيرة تابع لجماعة الحوثي المسلحة.

وقال المتحدث العسكري باسم التحالف، تركي المالكي، في تصريحات صحافية، إن غارات للتحالف دمرت شبكة اتصالات عسكرية تابعة للحوثيين وكهفا يختبئ فيه خبراء أجانب للتحكم بالطائرات دون طيار.