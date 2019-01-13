إحباط محاولة حوثية لاغتيال فريق الحكومة بلجنة الحديدة

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن قوات الجيش بدعم من التحالف أحبطت عملية إرهابية استهدفت الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.

وقال الوزير إنه تم إحباط استهداف الفريق الحكومي برئاسة اللواء صغير بن عزيز عبر طائرة حوثية مسيرة مصنعة في إيران.

واعتبر الإرياني أن ذلك "محاولة منها لإفشال تنفيذ اتفاق السويد وإجهاض جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتسوية الأزمة".

وكان المتحدث باسم جماعة الحوثي، رئيس وفدها التفاوضي محمد عبد السلام، شنّ هجوماً عنيفاً على باتريك كاميرت رئيس لجنة التنسيق المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم في الحديدة متهما إياه بالخروج عن مسار الاتفاق لتنفيذ أجندة أخرى.

وحمّل ناطق الحوثيين في تغريدة على حسابه في "تويتر " الجنرال كاميرت: "مسؤولية عدم إحراز أي تقدم في الحديدة على صعيد تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وقال: "إن الإخفاق في إحراز تقدم يعود بالأساس إلى خروج رئيس لجنة التنسيق الأممية عن مسار الاتفاق بتنفيذ أجندة أخرى".