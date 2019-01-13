الحديدة.. ميليشيات الحوثي تقصف أحياء سكنية ومواقع للجيش

شنت ميليشيات الحوثي الانقلابية قصفا عنيفا بقذائف المدفعية والهاون على الأحياء السكنية جنوب وشرق مدينة الحديدة حيث استهدفت حي المنظر والربصة والأحياء السكنية شرق المدينة بعدد من القذائف.

وأكد مصدر عسكري من ألوية العمالقة أن #ميليشيات_الحوثي استهدفت بقذائف المدفعية وقذائف الهاون #الأحياء_السكنية في حي المنظر وحي الربصة جنوب الحديدة والأحياء السكنية شرق المدينة.

ويتركز القصف على تلك الأحياء من شمال مطار الحديدة، ومن جوار سيتي ماكس، ومن الأحياء السكنية وسط المدينة.

وقال المصدر إن الميليشيات الحوثية استهدفت مواقع الجيش الوطني في خط كيلو16 وشارع صنعاء وشارع الخمسين شرق المدينة، وفي مديرية #الدريهمي وحيس والتحيتا جنوب المحافظة.

كما تمكنت قوات الجيش اليمني من صد تسلل لعناصر الميليشيات في منطقة #الجاح والجمالية والسويق والفاز بعد اشتباكات عنيفة وتم صد الميليشيات.

وأضاف إن الميليشيات مستمرة في مواصلة خروقاتها في مدينة #الحديدة وفي المديريات الجنوبية للمحافظة وهذا يدل على عدم التزام الميليشيات الحوثية باتفاق السويد.