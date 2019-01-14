الجيش اليمني يسقط 6 طائرات مسيرة للحوثيين خلال 10 أيام

يواصل الجيش الوطني اليمني عمليات إسقاط الطائرات المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي في مختلف جبهات القتال.

وبلغ عدد #الطائرات_المسيرة التي أسقطتها قوات الجيش الوطني اليمني خلال العشرة أيام الماضية، 6 طائرات تحمل متفجرات، تبين بعد فحصها أنها إيرانية الصنع.

فقد تمكنت قوات الجيش السبت الماضي من إسقاط طائرة مسيرة للميليشيا، في سماء مديرية #باقم شمال محافظة صعدة، كانت تحاول استهداف مواقع في ميسرة الجبهة.

ولم تكن هذه الطائرة الأولى التي تم إسقاطها في مديرية #باقم، حيث أسقطت قوات الجيش طائرة مماثلة قبل أسابيع، في المديرية.

وفي اليوم ذاته أسقطت قوات الجيش اليمني، طائرة مسيرة في جبهة #مران غرب محافظة صعدة، والتي تعد الثالثة التي يسقطها الجيش في نفس الجبهة، خلال الأسبوع الأخير.

وكانت قوات الجيش أسقطت، الاثنين الماضي، طائرة مسيرة للميليشيا، في جبهة المصلوب غرب محافظة #الجوف.