الحديدة.. حملة اختطافات حوثية وإحراق منازل مدنيين 

شنت ميليشيات الحوثي، الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات، غير مسبوقة في ثلاث مديريات بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

وأفادت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي اعتقلت 6 من أحياء الجامع والزريبة والتربية بمدينة زبيد، جنوب الحديدة، كما أحرقت بيتاً في منطقة الزريبة بعد الاعتداء بالضرب المبرح على رب الأسرة أمام أقاربه.

وفي مديرية باجل، نفذت ميليشيا الحوثي حملة اعتقالات طالت سبعة أشخاص.

في السياق قال شهود عيان إن ميليشيا الحوثي اختطفت الطفل أحمد صغير عبدالله مقلوي، وعمره 10 سنوات.

وقال الشهود إن عناصر الميليشيا انتزعوا الطفل بالقوة من بين أيدي أمه وشقيقتها، كما احتجزت شخصاً آخر حاول التوسط لترك الطفل.

وأطلقت ميليشيا الحوثي، الرصاص الحي، لنشر الرعب وإبعاد سكان الحي الذين بدأوا بالتجمع لحظة الاعتداء على الطفل واختطافه مع أحد جيرانه.

في السياق، أحرقت ميليشيات الحوثي منزل أحد المواطنين في مدينة حيس إثر قصفه بقذيفة.

وأصبح صاحب المنزل مشرداً مع أسرته بسبب القصف العشوائي.

وتصر ميليشيات الحوثي على إفشال اتفاق ستوكهولم بخرق الهدنة الإنسانية ومنع الممرات الإنسانية وتسليم الموانئ، بالإضافة إلى رفض خطة إعادة الانتشار الأمني التي يشرف عليها الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.