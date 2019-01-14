غريفثس: الأردن لم يوافق بعد على استضافة "اجتماع الأسرى"

أكد مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، أن الحكومة الأردنية لم توافق حتى اللحظة على عقد اجتماع للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الأسرى.

وكان من المقرر أن تعقد اللجنة المنبثقة من اتفاق السويد التي رعته الأمم المتحدة اجتماعها في العاصمة الأردنية عمّان، لبحث التوصل إلى آلية لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

ووفق اتفاق السويد فإن الإفراج عن الأسرى سيتم يوم 19 يناير الجاري، أي بعد 5 أيام فقط، لكن مؤشرات تنفيذ الاتفاق حتى اللحظة غير واضحة.

وكان ممثلو ميليشيات الحوثي في لجنة الأسرى توجهوا، الاثنين، إلى العاصمة الأردنية عمان، لبحث تنفيذ عملية تبادل الأسرى والمعتقلين مع الحكومة اليمنية برعاية أممية.