مقتل وجرح أكثر من 20 حوثياً جنوب دمت بينهم قيادي

أفادت مصادر يمنية في #محافظة_الضالع بمقتل وجرح أكثر من 20 مسلحاً #حوثياً في معارك عنيفة تجددت مساء السبت واستمرت الأحد جنوب مدينة دمت، استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

وأوردت المصادر أن #قوات_الشرعية_اليمنية أحبطت هجومين عنيفين للميليشيات الانقلابية في محيط جبل الحريوة وجعلمم وذا الأنسر جنوب دمت، وآخر في قرية الحقب وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأكدت المصادر أن أكثر من 20 مسلحاً سقطوا بين قتيل وجريح، وأن من بين القتلى قيادياً يدعى أبو الكرار قائد كتيبة الصماد، وأن جثث القتلى لا تزال مرمية في الشعاب.

وأفاد شهود عيان أن معارك الأحد تعد الأقوى والأشرس منذ وصول قوات الجيش أطراف المدينة.

وذكرت المصادر أنه جرى تبادل قصف عنيف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وسمع دوي الانفجارات في مناطق متفرقة من القرى المحيطة.