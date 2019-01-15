إصابة أطفال في قصف للحوثي على مخيم للنازحين بالحديدة

واصلت ميليشيات الحوثي انتهاك وقف النار في مناطق متفرقة من الحديدة، حيث تعرض مخيم للنازحين شرق مديرية الخوخة وأحياء سكنية في مدينة حيس المجاورة جنوب محافظة الحديدة لقصف مدفعي من قبل الميليشيات، فجر الثلاثاء، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية.

وأكد شهود عيان أن 4 أطفال جرحوا نتيجة سقوط قذيفة مدفعية وسط مخيم آل جابر للنازحين في مديرية الخوخة، وفي مدينة حيس إلى الشرق من الخوخة أسفر قصف الميليشيات عن حرق منزل المواطن عبدالكريم سعد الشميري بالكامل.

وبالتزامن، أكدت مصادر محلية أن الحوثيين شنوا حملة مداهمات واعتقالات واسعة ضد المواطنين في مديرية زبيد التابعة لمحافظة الحديدة، اختطفوا خلالها عشرات الآباء للضغط عليهم لإرسال أبنائهم إلى جبهات القتال، كما فرضوا مبالغ مالية تقدر بخمسين ألف ريال على من كان وحيد أسرته.