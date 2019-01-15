اليمن.. ضبط خلية حوثية متورطة بالهجوم على قاعدة العند

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الثلاثاء، ضبط خلية إرهابية تابعة لميليشيات الحوثي تقف وراء الهجوم على قاعدة العند العسكرية الخميس الماضي، وتعمل الميليشيا في عدن ولحج والمناطق المحررة.

وجاء الإعلان في مؤتمر صحافي مشترك عقده نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلة اليمني، أحمد الميسري، والعميد صالح السيد مدير أمن محافظة لحج.

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وأوضح الميسري أنه تم القبض على أفراد الخلية خلال الأيام الماضية في محافظة لحج (شمال عدن) التي تقع فيها قاعدة العند العسكرية.

وأكد أن أفراد الخلية اعترفوا خلال التحقيقات معهم بتنفيذ عمليات اغتيالات وتفجيرات في عدن استهدفت قيادات أمنية وعسكرية.

كما اعترفوا بتلقيهم تدريبات في صنعاء وذمار، الخاضعتين لسيطرة الميليشيات، على أيدي خبراء حوثيين وذلك لتنفيذ عمليات اغتيالات وتفجيرات في المناطق المحررة.

وأكد الميسري أن أفراد الخلية متورطون في الهجوم بالطائرة المسيرة على قاعدة العند الخميس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الضباط والجنود في الجيش اليمني.

وذكّر الميسري بأن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تدعم أعمالا إرهابية وتمولها لزعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة.