"الأغذية العالمي": تسليم مساعدات لأكثر من 9 ملايين يمني

أعلن برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، أنه سلم أغذية وقسائم غذائية لأكثر من 9.5 مليون شخص باليمن ديسمبر/كانون الأول، وهو عدد يقل قليلاً عن المستهدف وهو 10 ملايين شهرياً.



وقال المتحدث باسم البرنامج التابع للأمم المتحدة، إيرفيه فيروسيل، في إفادة صحافية بجنيف: "نأمل في الوصول إلى 10 ملايين. سلمنا عدداً أقل من هذا بقليل لأن الوضع الفعلي أبطأ التوزيع في بعض المناطق ولم يكن الوضع الأمني جيداً كذلك".



كما تمكن البرنامج في يناير/كانون الثاني من توصيل الغذاء إلى منطقتين متضررتين بشدة في مدينة الحديدة، وهما التحيتا والدريهمي، للمرة الأولى منذ يوليو/تموز بفضل خفض التصعيد.