التحالف والجيش الوطني يحصدان 23 حوثياً غرب تعز

لقي 23 عنصرا من ميليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون بجروح في غارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن ومواجهات مع قوات الجيش الوطني غرب تعز، الأربعاء.

وقال قائد جبهة مقبنة، العقيد حميد الخليدي، "إن الجيش الوطني هاجم مواقع المليشيات في عزلة القحيفة، واستهدف بالمدفعية تجمعات لعناصرها في منطقة القاعدة عن سفح قرية المعراسة ما أدى إلى مقتل 11 عنصرا وإصابة آخرين".

كما قُتل 12 عنصرا وجرح آخرون بخمس غارات لطائرات التحالف استهدفت مواقع للميليشيات في جبل البرقة المطل على مصنع أسمنت، ومنطقة الشامية شمال غرب محافظة تعز، وأسفر القصف عن احتراق مخزن أسلحة.

وأكد الخليدي أن المواجهات مستمرة على امتداد جبهات مقبنة لتحريرها من سيطرة الميليشيات الحوثية.

هجمات حوثية على الحديدة

هذا وأفادت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني صد ليل الثلاثاء ثلاث هجمات لميليشيات الحوثي شرق وجنوب مدينة الحديدة وفي منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وأضافت هذه المصادر أن ميليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش في منطقتي الخمسين وحي سبعة يوليو تحت قصف مدفعي كثيف، لكن قوات الجيش صدت الهجوم الذي استمر زهاء ثلاث ساعات، كما صدت هجوما ثانيا في جبهة الدريهمي جنوب المدينة.

وفي مديرية التحيتا تمكنت القوات المشتركة من صد هجوم آخر للميليشيات على مشارف المديرية، استهدف مناطق السويق والمزارع الجنوبية، وتم تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد شهود عيان أن الميليشيات أطلقت عشرات القذائف باتجاه سوق الحلقة وأحواش الأخشاب، بالتزامن مع استهداف مبنى سيتي ماكس التجاري ومجمع إخوان ثابت الصناعي في الكيلو 4 شرقي المدينة بعشرات القذائف وصواريخ الكاتيوشا.

في حين أفاد سكان محليون أن الميليشيات أطلقت قذائف المدفعية من حي الأنصار في السلخانة وسط مدينة الحديدة، وعدداً من صواريخ الكاتيوشا من حي الزهور القريب من مستشفى الأمومة والطفولة الذي ترعاه منظمة أطباء بلا حدود.

كما أشارت مصادر محلية إلى أن الميليشيات الحوثية تقوم بحشد عشرات المسلحين في حديقة الشعب في قلب مدينة الحديدة، وكذا في مدرسة الثورة ومجمع الشيماء، كما نشرت المزيد من القناصة في أسطح فندقي الخزان والقمة، وحولت مركز شمسان لرعاية الأمومة والطفولة إلى مخزن للسلاح والذخائر.

ونشرت الميليشيات مسلحيها بكثافة كبيرة في حي الجامعة وحيي الربصة جنوب غرب المدينة، وذلك بالتزامن مع إطلاق قذائف المدفعية من تلك الأحياء على قرية منظر جنوبي مدينة الحديدة.

وفي إطار عملية حشد المزيد من المقاتلين، أفاد طلاب في جامعة الحديدة أن ميليشيات الحوثي كلفت أكاديميين موالين لها بتجنيد طلاب الجامعة والدفع بهم للقتال في صفوف الميليشيات.