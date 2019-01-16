عمّان.. بدء المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين

أكدت مصادر بالأمم المتحدة، الأربعاء، بدء المحادثات بين الحكومة اليمنية الشرعية والميليشيات الحوثية في العاصمة الأردنية عمّان بشأن تنفيذ إتفاق مبادلة الأسرى.

وفي وقت سابق، علمت "العربية" من مصدر دبلوماسي يمني رفيع المستوى أن ممثلي الحكومة اليمنية وصلوا من الرياض إلى عمّان، عصر الأربعاء.

وقال المصدر إن الوفد يتألف من هادي أحمد هيج رئيس الوفد، وكل من عمار عبد الله وماجد علي مجاهد.

وبحسب المصدر، فإن الاجتماع مع وفد #الحوثيين سينعقد في أحد فنادق العاصمة عمّان.

وكان مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن أعلن عن انطلاق الاجتماع في عمّان، الأربعاء. وذكر المكتب أن ممثلي الحوثيين وصلوا الأردن مساء الثلاثاء.

وكانت الحكومة الأردنية قد وافقت على استضافة الاجتماع بطلب من بعثة #الأمم_المتحدة.