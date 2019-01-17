التحالف: إصدار 24 تصريحاً لسفن تتجه إلى الموانئ اليمنية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إصدار 24 تصريحاً لسفن متجهة للموانئ اليمنية.

وقال التحالف إن السفن المتجهة لميناء الحديدة تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية. وأشار إلى أن 5 سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة منذ 27 يوما، وميناء الصليف خال من السفن.

وأضاف التحالف أنه تم إصدار 34 تصريحا جويا، و3 تصاريح برية، و 145 تصريحا لحماية القوافل، ليصبح إجمالي التصاريح 206 تصاريح، خلال 4 أيام.

من جهة أخرى، تعرض الجنرال #باتريك_كاميرت، رئيس لجنة المراقبين الأممية، في محافظة #الحديدة، لإطلاق نار من قبل ميليشيات الحوثي في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، وذلك أثناء عودته إلى وسط المدينة بعد الانتهاء من الاجتماع مع وفد الحكومة الشرعية في مجمع "إخوان ثابت" الصناعي الذي تسيطر عليه قوات الشرعية.

وأكد راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، أن "إطلاق الميليشيات الحوثية النار على موكب كاميرت يعد تطورا خطيرا".

ومن جانبها، أكدت الأمم المتحدة سلامة فريقها في الحديدة بعد إطلاق ميليشيات الحوثي النار على موكبه.

موضوع يهمك أفاد نشطاء، الخميس، أن الميليشيات الحوثية في اليمن تحتجز العشرات من النساء في سجون غير رسمية من دون اتهامات واضحة أو... اليمن.. الحوثيون سجنوا وعذبوا عشرات النساء اليمن

وقال مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة على "تويتر": "كاميرت وفريقه في أمان بالحديدة بعد أنباء عن واقعة إطلاق نار. مزيد من المعلومات ستأتي لاحقا".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "العربية"، الخميس، أن ميليشيات الحوثي منعت الجنرال كاميرت من الانتقال من مقر إقامته للاجتماع بممثلي الحكومة الشرعية في اللجنة.

وأوضح مصدر في اللجنة أن اجتماعاً أحادي الجانب كان مقرراً أن يعقد بين كاميرت وممثلي الحكومة في موقع خصص لذلك، داخل مجمع "إخوان ثابت" الصناعي في إحدى مناطق التماس شرق مدينة الحديدة.