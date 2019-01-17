الحديدة.. ميليشيات الحوثي تطلق النار على رئيس المراقبين

تعرض الجنرال #باتريك_كاميرت، رئيس لجنة المراقبين الأممية، في محافظة #الحديدة، لإطلاق نار من قبل ميليشيات الحوثي في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، وذلك أثناء عودته إلى وسط المدينة بعد الانتهاء من الاجتماع مع وفد الحكومة الشرعية في مجمع "إخوان ثابت" الصناعي الذي تسيطر عليه قوات الشرعية.

وأكد راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، أن "إطلاق الميليشيات الحوثية النار على موكب كاميرت يعد تطورا خطيرا".

ومن جانبها، أكدت الأمم المتحدة سلامة فريقها في الحديدة بعد إطلاق ميليشيات الحوثي النار على موكبه.

وقال مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة على "تويتر": "كاميرت وفريقه في أمان بالحديدة بعد أنباء عن واقعة إطلاق نار. مزيد من المعلومات ستأتي لاحقا".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "العربية"، الخميس، أن ميليشيات الحوثي منعت الجنرال كاميرت من الانتقال من مقر إقامته للاجتماع بممثلي الحكومة الشرعية في اللجنة.

وأوضح مصدر في اللجنة أن اجتماعاً أحادي الجانب كان مقرراً أن يعقد بين كاميرت وممثلي الحكومة في موقع خصص لذلك، داخل مجمع "إخوان ثابت" الصناعي في إحدى مناطق التماس شرق مدينة الحديدة.

موضوع يهمك يبدو أن شركة "آبل" تحضر خبراً سيئاً لموظفيها مع السنة الجديدة. إذ أفادت وكالة بلومبيرغ، الخميس، بأن الشركة العملاقة... خبر سيئ لموظفي آبل.. والسبب آيفون شركات

وكان مجلس الأمن الدولي، أقر الأربعاء، بالإجماع مشروع القرار البريطاني حول بعثة مراقبة الهدنة في اليمن بموافقة 15 دولة، هم كل أعضاء المجلس، في حين ناشدت الأمم المتحدة تسهيل دخول المراقبين الدوليين إلى الحديدة. وطالبت طرفي الصراع في اليمن تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بنشر بعثتها الجديدة في #الحديدة.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجاريك Stéphane Dujarric خلال مؤتمر صحفي إلى أن نشر المراقبين الدوليين في الحديدة يتطلب حصولهم أولاً على تأشيرات دخول من طرفي الصراع في اليمن.

يذكر أنه بموجب القرار، يتولى 75 مراقباً دولياً وقف إطلاق النار في الحديدة لمدة 6 أشهر.