رئيس وفد حكومة اليمن للعربية: اجتماعات الأردن إيجابية

أكد رئيس وفد الحكومة اليمنية في محادثات العاصمة الأردنية عمّان، هادي هيج، أن اللقاءات مع وفد ميليشيات الحوثيين إيجابية.

وقال في مقابلة خاصة مع "العربية"، إنه تم الاتفاق على جداول زمنية لإعادة صياغة الجانب الزمني في اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين.

وأوضح هيج أنه تم الاتفاق على أساس إعادة تبادل الملاحظات لمدة 3 أيام، و تحديد مدة أقصاها 10 أيام للرد على جميع الملاحظات التي أدلى بها الطرفان خلال اجتماع عمّان.

وأشار إلى وجود إشكاليات حول قوائم الأسماء المطروحة، مبينا أنه لديه 232 اسما أسيرا لدى الحوثيين لم يفيدوا عنهم إلى الآن ولا بد من التحقق من جميع الأسماء.

وأوضح هيج أن الرد على الملاحظات سيوضح فيما إذا أقدم الحوثيون على تصفية بعض الأسرى.

وأفاد هيج أنه سيكون هناك لقاء ثنائي آخر مع الحوثيين دون وجود أي طرف ثالث لدراسة جميع الإشكاليات.

ومن جانبه، وصف مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفثس، اجتماع الأردن حتى اللحظة بالإيجابي والبناء.

واستأنف ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيون في العاصمة الأردنية عمّان، الخميس، اجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي وللمرة الأولى منذ اتفاق السويد قبل شهر، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى، على ما أفاد مصدر في الأمم المتحدة.

وكان مراسل العربية أفاد أن اجتماعات عقدت الأربعاء لمتابعة ملف الأسرى الذي تم التوافق عليه في السويد مطلع ديسمبر الماضي.

إلى ذلك، ذكرت وكالة فرانس برس أن ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين بدأوا صباح الخميس اجتماعا بحضور ممثلي مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن والصليب الأحمر في قاعة جمعتهم داخل أحد فنادق عمّان.

وكانت الخارجية الأردنية أعلنت الثلاثاء موافقة الأردن على طلب الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، استضافة عمّان لاجتماع حول اتفاق تبادل الأسرى المبرم بين الجانبين المتقاتلين في اليمن.

قوائم بأسماء الأسرى

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية، الخميس، أن ممثلي الأمم المتحدة عقدوا مساء الأربعاء في عمان "اجتماعين منفصلين مع ممثلي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بحضور ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

ونقلت الوكالة عن الملحق الإعلامي في السفارة اليمنية لدى الأردن محمود شحرة قوله إن "رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين، عن الحكومة اليمنية هادي هيج وبحضور عضو اللجنة ماجد فضايل، سلم ممثلي الأمم المتحدة قوائم بأسماء الأسرى والمعتقلين لدى المليشيات الحوثية المدعومة من إيران".

وأشار إلى أن "اجتماعا سيعقد في وقت لاحق الخميس بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وممثلي الحكومة اليمنية، والمليشيات الحوثية، لمواصلة النقاش بشأن الأمور العالقة بقوائم الأسرى والمعتقلين بين الطرفين".

وأوضح أن "ممثلي المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، سلموا في اجتماعهم مع ممثلي الأمم المتحدة قوائم بأسماء الأسرى لدى الحكومة اليمنية".

وكانت الأمم المتحدة حققت اختراقا في الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر بعد ثمانية أيام من المحادثات في السويد بين ممثلين عن حكومة عبد ربه منصور هادي المدعوم من السعودية والإمارات من جهة، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران من جهة ثانية.