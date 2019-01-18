الشرعية تحرر مواقع جديدة وتقترب من صعدة معقل الحوثيين

قال الجيش اليمني، الجمعة، إنه حقق تقدماً جديداً في منطقة #اليتمة شمالي محافظة #الجوف المحاذية لمحافظة صعدة معقل الحوثيين إثر هجوم شنه على مواقع #ميليشيا_الحوثي الانقلابية.

وذكر مصدر عسكري، أن لواء العفيف التابع لمحور #الجوف شن هجوماً عنيفاً على مواقع الميليشيا الانقلابية بمنطقة اليتمة تمكن من خلاله من تحرير جبل "عُشر" والمناطق التباب المحيطة به والتقدم 3 كيلومترات باتجاه مواقع المليشيا بمحافظة #صعدة المعقل الرئيس للحوثيين.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 8 عناصر من المليشيات وأسر عدد منهم ولاذ البقية منهم بالفرار.

وأشار المصدر إلى أن مقاتلات التحالف العربي شنت ثلاث غارات استهدفت تعزيزات وتجمعات للانقلابيين في المنطقة.