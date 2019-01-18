الشرعية والحوثيون يتبادلون قوائم الأسرى في اجتماع عمّان

عُقد في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الجمعة اجتماع اللجنة الإشرافية لمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين اليمنيين.

وكانت اللجنة التي تضم ممثلين عن الحكومة اليمنية وعن الحوثيين، بالإضافة إلى مكتب المبعوث الخاص واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد بحثت على مدار يومين الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتطبيق الاتفاق، وتوافقت على خطوات للاستمرار في تحقيق تقدم وفقا لنصوص الاتفاق.

موضوع يهمك اتهم الجيش اليمني الحوثيين، الجمعة، بارتكاب 520 خرقاً لوقف النار منذ بداية الهدنة في الحديدة.وكانت الأمم المتحدة أكدت،... الجيش اليمني: الحوثي ارتكب 520 خرقاً للهدنة في الحديدة اليمن

وبحسب بيان البعثة الأممية لختام اجتماع عمّان، "شهدت الاجتماعات نقاشات إيجابية وبناءة وصريحة حول تطبيق الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين قبيل مشاورات السويد، واتخذ الطرفان الخطوة الأولى نحو تطبيقه بإتمام تبادل قوائم الأسرى والمعتقلين والإفادات بشأن هذه القوائم".

وقال هادي هيج رئيس وفد الشرعية لقناة "العربية" إن اللقاء الثنائي مع الحوثيين تناول القضايا التي تثار حولها شكوك بين الطرفين وتضمن توضيحات حولها، لاسيما ما يتعلق بامتناع الحوثيين عن الإفادة حول مصير فيصل رجب ومحمد قحطان.

يذكر أن اتفاق تبادل الأسرى هو أول الاتفاقات التي تم توقيعها بين الطرفين منذ اندلاع الحرب في اليمن.

وأعرب مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة عن اليمن أن "يؤدي الانخراط الإيجابي من الطرفين إلى الإسراع في تطبيق هذا الاتفاق، الأمر الذي سيسهم في بناء الثقة بين الطرفين في الملفات الأخرى".