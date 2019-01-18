فيديو مؤلم.. نازحة يمنية تحاكم لصوص المساعدات الإنسانية

أظهر مقطع فيديو شهادة مؤلمة لامرأة يمنية نازحة في صنعاء، لم تكتف ميليشيات الحوثي الانقلابية بحرمانها من المساعدات الإنسانية الإغاثية، بل قوبلت بالحرمان والطرد والإهانة واعتُدي بالضرب على أختها التي تعاني من إعاقة عقلية.

حكاية هذه المرأة نموذج على تعامل الحوثيين مع المحتاجين للمساعدات الإغاثية التي يسرقونها، مما أدى لتعميق أكبر أزمة إنسانية في العالم، وفق التقارير الأممية، منذ انقلابهم على السلطة الشرعية بدعم إيراني أواخر العام 2014.

موضوع يهمك قال الجيش اليمني، الجمعة، إنه حقق تقدماً جديداً في منطقة #اليتمة شمالي محافظة #الجوف المحاذية لمحافظة صعدة معقل الحوثيين... الشرعية تحرر مواقع جديدة وتقترب من صعدة معقل الحوثيين اليمن

وفي الفيديو الذي نشره موقع "نيوز يمن" وتداوله ناشطون، تبكي المرأة الموجوعة بحرقة وتشكو بمرارة من سوء تعامل القائمين على توزيع المساعدات.

نصف كيلو سكر وقليل من الدقيق أو ما شابه، قيل لها إنهم يوزعونها للمحتاجين، زاحمت مع الآخرين وأختها الجائعة كما تشكو لتحصل عليها.. لكنها طُردت ولم تحصل على شيء سوى الإهانات والكلام الجارح في حقها كإنسان وامرأة ونازحة محتاجة وجائعة وأختها المريضة.

وكان برنامج الغذاء العالمي، وهو واحدة من أكبر المنظمات العاملة في اليمن في مجال الإغاثة الإنسانية، خرج عن صمته مؤخراً، وكشف عن ما تبدو أنها أكبر عملية نهب منظم وممنهج للإغاثة الإنسانية في اليمن، من قبل ميليشيات الحوثي.

وتعمل مختلف المنظمات من داخل صنعاء بشروط الحوثيين، وتقبل المنظمات بتلك الشروط لتتمكن من مواصلة عملها.