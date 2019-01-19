التحالف: تسليم أطفال جندهم الحوثيون للحكومة الشرعية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، تسلم 9 أطفال جندتهم ميليشيات الحوثي كمقاتلين، وتسليمهم للحكومة الشرعية بحضور ممثل للصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السعودي وحقوق الإنسان.

وقامت القوات حتى الآن بحماية 111 طفلاً من الموت، وسلمتهم لأهاليهم بعد العلاج والتأهيل.

وتشهد العديد من المدارس اليمنية عمليات غسل عقول للأطفال والتلاميذ من قبل الميليشيات الحوثية، وقد انتشرت عدة مقاطع مصورة تظهر "عناصر الميليشيات" يوجهون الطلاب لترداد صرخة الحوثي الشهيرة، العابقة بالموت.

وفي هذا السياق، كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني في تغريدة على حسابه على تويتر السبت الماضي، كيف انحرفت العملية التعليمية في مناطق سيطرة الانقلابيين عن غايتها، وتحولت المدارس إلى أوكار لغسيل العقول ومسخ الهوية وبؤر لتجنيد الأطفال كوقود للحرب، وحوائط مبكى لمن يسقط منهم في جبهات القتال، وفق تعبيره.

وأرفق الإرياني تغريدته بصورة لإحدى المدارس الواقعة تحت سيطرة الحوثي، تظهر واقع الحال هذا. إذ بدت جدران المدرسة "مطلية" بصور مقاتلين في صفوف الحوثيين سقطوا على الجبهات، بعضهم من الأطفال.