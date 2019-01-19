الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة بمعقل الحوثيين 

انتزعت قوات الجيش اليمني، السبت، السيطرة على مواقع جديدة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في معقلهم الرئيس بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.

وحررت قوات الجيش اليمني جبال وادي "التم"، وجبل "السيف، ومحيطهما في مديرية كتاف شرقي صعدة عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز الميليشيا التي لاذت بالفرار.

وأفادت مصادر عسكرية أن المعارك أسفرت عن مصرع 6 من عناصر الميليشيا وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

كما استعادت قوات الجيش خلال المعارك كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

في السياق، لقي عدد من مسلحي ميليشيا الحوثي، السبت، مصرعهم خلال هجوم مباغت للجيش الوطني بجبهة باقم بمحافظة صعدة.

ووفقاً لمصادر ميدانية، فإن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش اليمني والحوثيين في محيط مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة أسفرت عن مقتل عدد من مسلحي الحوثي وتدمير مركبتين "طقمين" للانقلابيين خلال الهجوم، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن عدد القتلى الحوثيين.