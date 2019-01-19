تقرير أميركي: الحوثي استغل هدنة الحديدة لزيادة تحصيناته

نقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن #الحوثيين استغلوا فترة #وقف_إطلاق_النار لزيادة تحصيناتهم العسكرية بشكل كبير في مدينة #الحديدة.

وأورد الموقع نقلاً عن المصدر قوله إن #خروقات_الحوثيين تضمنت تحصينات محظورة وواسعة النطاق للمناطق الحضريّة، وعدم الوفاء بمواعيد الانسحاب النهائية التي حددتها الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه تم حفر 207 خنادق، وفق صور جوية قدمت إلى الأمم المتحدة، موضحاً أن الحوثيين قاموا بنصب العديد من الحواجز داخل المدينة معظمها حاويات شحن، وتم حماية بعض هذه الحواجز بشبكة حقول ألغام، ويتم استهداف مركبات هندسية للتحالف بشكلٍ دوري بواسطة أسلحة مضادة للدبابات، ما منع من إزالة الأنقاض.

وقال المعهد الأميركي إذا أثبت الحوثيون أنهم غير مستعدين لمغادرة الموانئ والمدينة بحلول نهاية يناير، فيجب على الولايات المتحدة أن تعلن أنها لن تكبح بعد الآن تحرير هذه الأراضي بالقوة.