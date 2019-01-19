مقتل 9 عناصر من ميليشيا الحوثي بغارة جوية جنوب غربي تعز

لقي 9 من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم في غارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية جنوب غربي محافظة #تعز .

واستهدفت الغارة تحركات لتعزيزات الميليشيات في "نقيل الكورة" في جبهة الكدحة.

وأسفرت الغارة عن مصرع 9 من عناصر الميليشيات الحوثية، وإصابة آخرين وتدمير عربة عسكرية تابعة لها على متنها ذخيرة.

وكان الجيش اليمني، قد صرح في وقت سابق الجمعة، أنه حقق تقدماً جديداً في منطقة #اليتمة شمال محافظة #الجوف المحاذية لمحافظة صعدة معقل الحوثيين إثر هجوم شنه على مواقع #ميليشيا_الحوثي الانقلابية.

وذكر مصدر عسكري، أن لواء العفيف التابع لمحور #الجوف شن هجوماً عنيفاً على مواقع الميليشيا الانقلابية بمنطقة اليتمة تمكن من خلاله من تحرير جبل "عُشر" والمناطق التباب المحيطة به والتقدم 3 كيلومترات باتجاه مواقع الميليشيا بمحافظة #صعدة المعقل الرئيس للحوثيين.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 8 عناصر من الميليشيات وأسر عدد منهم ولاذ البقية منهم بالفرار.

وأشار المصدر إلى أن مقاتلات التحالف العربي شنت ثلاث غارات استهدفت تعزيزات وتجمعات للانقلابيين في المنطقة.