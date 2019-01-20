عملية نوعية في صنعاء.. التحالف يضرب مخازن الدرون

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استهداف 7 مرافق عسكرية تابعة للميليشيات في #صنعاء مساء السبت

وأكد المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن الغارات استهدفت أماكن تخزين الطائرات بدون طيار ومرافق التدريب الحوثية.

كما شدد الحالف على أنه لن يسمح لميليشيات الحوثي بامتلاك قدرات نوعية تهدد الأمن الإقليمي.

وكانت مصادر للعربية أفادت في وقت سابق السبت أن #طيران_تحالف دعم الشرعية في #اليمن قصف مواقع الحوثيين شمال غربي #صنعاء.

وأضافت المصادر أن غارات التحالف استهدفت مقار لعناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في صنعاء، كما أكدت أن التحالف جمع معلومات عن تلك الأهداف منذ أكثر من شهر.

كما كشفت أن التحالف استهدف معسكرات تدريب الميليشيات في الفرقة الأولى مدرع.

إلى ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف قاعدة الديلمي العسكرية ومعسكر الصيانة، وقصفت أيضاً معسكر الحفاء ومعسكر النهدين في دار الرئاسة في صنعاء .

كما شن طيران التحالف غارتين باتجاه منطقة الحصبة شمال العاصمة اليمنية.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق السبت عن عملية عسكرية سينفذها في صنعاء، تستهدف شبكة الطائرات المسيرة التابعة للمليشيات الحوثية داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن المواقع التي سيقوم باستهدافها في صنعاء، مشيراً إلى أن القصف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

الجيش اليمني يتقدم

وقال العميد عبده مجلي المتحدث باسم الجيش اليمني في مأرب، في حديث للعربية أن التحالف قصف أهدافا محددة داخل قاعدة الديلمي الجوية، كما قصف مركزا للقيادة والسيطرة تابعا للحوثيين. وأضاف أن الجيش الوطني حقق تقدما على الأرض تزامنا مع غارات التحالف، مشددا في السياق ذاته على أنهم حريصون كل الحرص على سلامة المواطن اليمني، وأن معظم المناطق المستهدفة عسكرية خالية من المدنيين.

كما توقع المسؤول ضربات متتابعة ضد الميليشيات في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الحوثيين انتهكوا اتفاق وقف النار في الحديدة أكثر من 500 مرة.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية سيعقد مؤتمرا صحافيا مساء الأحد بشأن عملية صنعاء.

وكانت ميليشيات الحوثي قد استهدفت قبل نحو أسبوع بطائرة دون طيار إيرانية الصنع عرضا عسكريا في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، في هجوم أثار غضبا دوليا واسعا وانتقادات لسعي المتمردين الدائم لخرق ما جرى الاتفاق عليه في السويد.